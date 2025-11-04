PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagen wurden von Einbrechern heimgesucht - Polizei sucht Zeugen

Artern (ots)

Am Montag wurde gegen 18.30 Uhr bekannt, dass es seit dem 15.Oktober bei mehreren Garagen eines Garagenkomplexes, im Bereich der Straße Am Hahnstein, zu Einbrüchen kam. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Garagen und entwendeten aus diesen unter anderem Fahrzeugteile. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit der Beute, im Wert von mehr als 1000 Euro, vom Tatort. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu wenden.

Aktenzeichen: 0285974

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 09:36

    LPI-NDH: E-Scooter kontrolliert - Fahrer alkoholisiert

    Bad Langensalza (ots) - Am Montag wurde gegen 18.30 Uhr bei einem Rollerfahrer im Bereich der Mauergasse eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Aufgrund eines ersten Verdachts wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,2 Promille anzeigte. Anschließend wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:32

    LPI-NDH: Disput unter Radfahrern - Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Heldrungen (ots) - Zwei Radfahrer, welche gegen 20.05 Uhr einen Zug am Bahnhof verließen, gerieten aufgrund des gegenseitigen Überholens aneinander. Ein derzeit Unbekannter stellte sich vor einem 18-jährigen Radfahrer quer und schlug und trat unvermittelt auf diesen ein. Hierbei erlitt der junge Radfahrer Schmerzen sowie Schäden an einem Mobiltelefon und einer ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:28

    LPI-NDH: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

    Leinefelde (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Montag 7 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Beethovenstraße zu einem Einbruchsversuch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer zu verschaffen. Der oder die Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren