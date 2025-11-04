Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagen wurden von Einbrechern heimgesucht - Polizei sucht Zeugen

Artern (ots)

Am Montag wurde gegen 18.30 Uhr bekannt, dass es seit dem 15.Oktober bei mehreren Garagen eines Garagenkomplexes, im Bereich der Straße Am Hahnstein, zu Einbrüchen kam. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Garagen und entwendeten aus diesen unter anderem Fahrzeugteile. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit der Beute, im Wert von mehr als 1000 Euro, vom Tatort. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu wenden.

Aktenzeichen: 0285974

