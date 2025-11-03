PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kindertagestätte

Welver (ots)

In der Zeit zwischen dem 30. Oktober, 16:15 Uhr und dem 31. Oktober 06:55 Uhr, brachen bislang unbekannter Täter in eine KiTa in der Lindenstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen überstiegen die Täter den Zaun des Geländes und hebelten im Anschluss gewaltsam ein Fenster auf, um in das Gebäude einzusteigen. Es wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht und sowohl Bargeld als auch Eis aus einem Kühlschrank entwendet. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung durch und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 09:56

    POL-SO: Einbruch in Kirche und Pfarrheim - Täter hinterlassen hohen Sachschaden

    Geseke-Mönninghausen (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 31. Oktober 2025, 17:00 Uhr, und Freitag, dem 1. November 2025, 10:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Kirche sowie in das angrenzende Pfarrheim in Geseke-Mönninghausen eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten mehrere Räume und ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:17

    POL-SO: Einbruch in der Brandenburger Straße in Welver

    Welver (ots) - Am 31.10.2025 kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Brandenburger Straße in Welver. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür, die aufgehebelt wurde, Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht, Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:02

    POL-SO: Einbruch und versuchter Einbruch am Freiligrathwall - Polizei sucht Zeugen

    Soest (ots) - Am Donnerstagabend (31. Oktober) kam es am Freiliegradwall zu zwei Einbruchsdelikten. Zwischen 19:00 und 20:05 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Er entwendete mehrere hundert Euro Bargeld sowie diversen Schmuck und flüchtete anschließend unerkannt. In derselben Nacht, bis etwa 01:05 Uhr am 1. November, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren