Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kindertagestätte

Welver (ots)

In der Zeit zwischen dem 30. Oktober, 16:15 Uhr und dem 31. Oktober 06:55 Uhr, brachen bislang unbekannter Täter in eine KiTa in der Lindenstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen überstiegen die Täter den Zaun des Geländes und hebelten im Anschluss gewaltsam ein Fenster auf, um in das Gebäude einzusteigen. Es wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht und sowohl Bargeld als auch Eis aus einem Kühlschrank entwendet. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung durch und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell