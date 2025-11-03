PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch und versuchter Einbruch am Freiligrathwall - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Donnerstagabend (31. Oktober) kam es am Freiliegradwall zu zwei Einbruchsdelikten.

Zwischen 19:00 und 20:05 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Er entwendete mehrere hundert Euro Bargeld sowie diversen Schmuck und flüchtete anschließend unerkannt.

In derselben Nacht, bis etwa 01:05 Uhr am 1. November, versuchten unbekannte Täter in ein weiteres Haus am Freiligrathwall einzubrechen. Sie scheiterten jedoch beim Eindringen und entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Taten bestehen könnte.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921 / 9100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

