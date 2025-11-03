Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Blitzeinbruch in Supermarkt

Ense-Niederense (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei gegen 02:20 Uhr nach einer Alarmauslösung zu einem Supermarkt in die Bahnhofstraße gerufen. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Markt befinden, wurde das Objekt von Einsatzkräften umstellt und im Anschluss durchsucht. Da sich jedoch keine Tatverdächtigen mehr im Supermarkt aufhielten, wurde der Tatort aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine rückwärtig gelegene Tür zur Filiale auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Täter begaben sich offenbar zielgerichtet zum Kassenbereich und entwendeten eine große Menge an Tabakwaren, die sie in mitgeführte Säcke füllten. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung vom Tatort. Anhand der Videoaufzeichnung konnten drei Täter erkannt werden, die wie folgt beschrieben werden: 1. Person: normale Statur, dunkle Maskierung im Gesicht, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, dunkler Hose und dunklen Schuhen sowie grauen Handschuhen 2. Person: normale Statur, schwarze Maskierung über dem Kopf, bekleidet mit einer blauen Kapuzenjacke, dunkler Hose, dunklen Schuhen und dunklen Handschuhen 3. Person: normale Statur, schwarze Maskierung im Gesicht, bekleidet mit einer hellen Hose, dunklen Schuhen und dunklen Handschuhen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922/91000 entgegen sowie auch jede Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell