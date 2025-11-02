PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Werl - Büderich (ots)

Am gestrigen Samstag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Werl-Büderich auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher u. a. einen Fernseher und einen Laptop. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922/91000 entgegen. (As)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

