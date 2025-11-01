Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger erlangen Bankkarten

Lippstadt (ots)

In Lippstadt kam es am heutigen Samstag in den Mittagsstunden zu mehreren Betrugsfällen zum Nachteil älterer Menschen. Eine 86-jährige Lippstädterin und ein ebenfalls aus Lippstadt stammender 85-jähriger Mann erhielten in beiden Fällen vorab telefonisch einen Anruf vermeintlicher Bankmitarbeiter. Hier teilte man ihnen mit, dass aktuell Betrüger unterwegs seien und man die PIN der Bankkarte benötige, um die Karte zu sperren. Im Nachgang wurden beide Geschädigten von einem angeblichen Mitarbeiter der Bank an den Wohnanschriften aufgesucht. Hierbei wurden die Bankkarten zur "Sicherung von Fingerabdrücken" mitgenommen. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme lagen noch keine Informationen zu einem möglichen finanziellen Schaden der Lippstädter vor.

Die Polizei warnt eindringlich: Geben Sie unter keinen Umständen Geheimnummern, Bankkarten oder sonstige persönliche Daten an Ihnen nicht bekannte Personen weiter! Sollten Sie selbst derartige Anrufe erhalten, wählen Sie umgehend den Polizeinotruf 110 oder suchen eine Polizeiwache auf! (dh)

