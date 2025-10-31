Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einsatzkräfte in der Brüderstraße und am Bahnhof aktiv unterwegs

Soest (ots)

Am Donnerstag, den 30.10.2025, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung in Soest durch. Schwerpunkte waren die Brüderstraße und der Bahnhofsvorplatz. Im Rahmen dessen wurden 17 Personen kontrolliert. Zwei Personen wurde aufgrund aggressiven Verhaltens ein Platzverweis für den Soester Bahnhofsbereich ausgesprochen. Weiterhin ergaben sich folgende Sachverhalte: Durch einen Zeugen wurde eine verdächtige Person auf dem Vorplatz des Soester Bahnhofes gemeldet. Dieser soll mit Betäubungsmitteln in Tablettenform gehandelt haben. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Tatverdächtiger, dessen Aussehen exakt mit der genannten Personenbeschreibung übereinstimmte, angetroffen. Der Tatverdächtige führte Tabletten, welche der Arzneimittelverschreibungsverordnung unterliegen und einen dreistelligen Bargeldbetrag mit sich. Der Tatverdächtige wurde zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung der Polizeiwache Soest zugeführt. Die Tabletten und das Bargeld wurden sichergestellt. Es handelte sich bei der Person um einen 17-jährigen Marokkaner aus der hiesigen ZUE. Auf dem Bahnhofsvorplatz wurde eine 16-jährige Vermisste angetroffen. Diese wurde wurde vor sieben Wochen von einer Soester Jugendeinrichtung als vermisst gemeldet. Die Vermisste wurde zur Jugendeinrichtung zurückgebracht.

