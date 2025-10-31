Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 270 Strohballen brennen auf Feld

Anröchte (ots)

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am späten Mittwochabend (30. Oktober) gegen 23:30 Uhr, dass auf einem Feld zwischen der Schulstraße und der B55 in Anröchte-Mellrich zahlreiche Strohballen brennen. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr eilten unmittelbar zum Brandort. Die Feuerwehr ließ die etwa 270 Strohballen kontrolliert abbrennen und sorgte dafür, dass die Flammen auf nicht umstehende Bäume übergreifen.

Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Brandstiftung kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell