PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 270 Strohballen brennen auf Feld

POL-SO: 270 Strohballen brennen auf Feld
  • Bild-Infos
  • Download

Anröchte (ots)

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am späten Mittwochabend (30. Oktober) gegen 23:30 Uhr, dass auf einem Feld zwischen der Schulstraße und der B55 in Anröchte-Mellrich zahlreiche Strohballen brennen. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr eilten unmittelbar zum Brandort. Die Feuerwehr ließ die etwa 270 Strohballen kontrolliert abbrennen und sorgte dafür, dass die Flammen auf nicht umstehende Bäume übergreifen.

Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Brandstiftung kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 15:13

    POL-SO: Hinweise für eine sichere Halloween-Nacht

    Kreis Soest (ots) - Am Abend des 31. Oktober sind wieder zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter dem Motto "Süßes oder Saures" unterwegs. Damit alle die Halloween-Nacht sicher genießen können, wird die Polizei im Kreis Soest verstärkt Präsenz zeigen. Die Beamtinnen und Beamten werden ein wachsames Auge auf das Geschehen haben, Ansprechpartner vor Ort sein und möglichen Störungen frühzeitig ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:53

    POL-SO: Trekkingrad geraubt

    Werl (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Raubdelikt im Pengel-Pad in Werl. Ein 41-jähriger Werler hielt sich nahe der Walburgisschule auf und schob sein Fahrrad, als plötzlich drei bislang unbekannte männliche Personen auf ihn zukamen. Der Werler erhielt unvermittelt einen Tritt von einem der Männer gegen seinen Oberkörper. Ein weiterer entwendete das Fahrrad des 41-Jährigen und fuhr mit diesem in Richtung Taubenpöthen davon. Die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren