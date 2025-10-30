Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei bereitet sich auf die Allerheiligenkirmes 2025 vor - mobile Wache, Videoüberwachung und Verhaltenstipps für Besucherinnen und Besucher

Soest (ots)

Vom 5. bis 9. November 2025 findet in Soest wieder die traditionelle Allerheiligenkirmes statt. Auch in diesem Jahr erwartet die Polizei zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die die größte Altstadtkirmes Europas erleben möchten.

Die Polizei Soest ist gut vorbereitet, um für einen sicheren Verlauf der Veranstaltung zu sorgen. Wie gewohnt wird eine mobile Wache am nördlichen Petrikirchplatz eingerichtet. Dort stehen Beamtinnen und Beamte als Ansprechpersonen für alle Besucherinnen und Besucher bereit - ob bei Fragen, Anliegen oder im Notfall.

Zur Erhöhung der Sicherheit ist auch in diesem Jahr geplant, Videoüberwachungsanlagen einzusetzen. Die Abstimmungen dazu laufen derzeit noch. Zusätzlich sind uniformierte und zivile Einsatzkräfte auf dem gesamten Kirmesgelände unterwegs. Die uniformierten Beamtinnen und Beamten sind jederzeit ansprechbar und helfen unmittelbar weiter. Außerdem wird die Kreispolizeibehörde Soest von weiteren Kräften der Einsatzhundertschaft unterstützt.

Die Polizei sorgt mit den Maßnahmen für eine größtmögliche Sicherheit - auch wenn es niemals eine hundertprozentige Sicherheit geben kann. Im Falle von verdächtigen Beobachtungen oder Situationen bittet die Polizei die Besucherinnen und Besucher, sich umgehend an die Einsatzkräfte zu wenden oder die Notrufnummer 110 zu wählen.

Verhaltenstipps der Polizei Soest

Schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Tragen Sie Wertsachen dicht am Körper - idealerweise in verschlossenen Innentaschen. - Rucksäcke sind für Wertsachen ungeeignet. Tragen Sie sie, wenn möglich, vor dem Körper. - Behalten Sie Ihre Taschen und Handys stets im Blick, insbesondere in Menschenmengen oder an Fahrgeschäften. - Achten Sie auf Ablenkungsversuche - Taschendiebe arbeiten oft im Team.

Schützen Sie sich vor Raub und Gewalt:

- Vermeiden Sie, größere Bargeldbeträge oder auffälligen Schmuck mitzuführen. - Meiden Sie nach Veranstaltungsende abgelegene Wege und suchen Sie die Nähe anderer Besucherinnen und Besucher. - Sollten Sie bedroht oder angegriffen werden: Merken Sie sich möglichst Tätermerkmale und rufen Sie sofort die Notrufnummer 110.

Wenn Sie Ihr Kind verloren haben - oder es gar nicht erst soweit kommen soll:

- Vereinbaren Sie vorab einen festen Treffpunkt für den Fall, dass Sie sich verlieren. - Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf einen Zettel oder ein Armband, das Ihr Kind trägt. - Sagen Sie Ihrem Kind, dass es sich im Notfall an Polizistinnen und Polizisten oder Mitarbeitende der Kirmesgeschäfte wenden soll. - Wenn Ihr Kind vermisst wird, melden Sie sich sofort an der mobilen Wache, sprechen uniformierte Einsatzkräfte an, oder rufen die Notrufnummer 110!

Was Sie sonst noch beachten sollten:

- Alkohol - kennen Sie Ihr Limit: Achten Sie auf einen verantwortungsbewussten Alkoholkonsum. Lassen Sie keine Getränke unbeaufsichtigt stehen. Helfen Sie anderen, die offensichtlich zu viel getrunken haben oder sich unwohl fühlen. Lassen Sie das Auto stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Taxistände befinden sich z.B. am Bahnhof oder in der Puppenstraße. - Konflikte vermeiden: Gehen Sie Streitereien aus dem Weg und holen Sie sich Hilfe, bevor die Situation eskaliert. Wenden Sie sich bei Problemen oder verdächtigen Beobachtungen sofort an die Polizei oder an das Sicherheitspersonal. Rufen Sie in dringenden Fällen die 110. - Sichere An- und Abreise: Nutzen Sie, sofern möglich, öffentliche Verkehrsmittel. Wer mit dem Auto kommt, sollte nur ausgewiesene Parkplätze nutzen und darauf achten, dass die Rettungswege freigehalten werden. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug und schließen es ordnungsgemäß ab. Fährräder sollten mit stabilen Schlössern gesichert und an festen Gegenständen befestigt werden.

Die Polizei Soest wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine friedliche, sichere und fröhliche Allerheiligenkirmes 2025.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell