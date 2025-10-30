Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radmuttern an zwei Autos gelöst

Warstein (ots)

An zwei Autos in Warstein-Belecke wurden in den vergangenen Tagen Radmuttern gelöst. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Mercedes GLK, dessen Halter in der Ringstaße wohnt, sowie um einen schwarzen VW Golf, dessen Halter im Stukenweg wohnt. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Montagmittag (27. Oktober) und Mittwochnachmittag (29. Oktober).

Am VW Golf wurden die Radmuttern der beiden linksseitigen Räder gelockert, am Mercedes waren es die Radmuttern des linken hinteren Rads. Durch das gelöste Rad entstand am Mercedes Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell