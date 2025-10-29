Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Firmenbulli mit Werkzeug entwendet

Anröchte (ots)

Am 28.10.2025, zwischen Mitternacht und 05 Uhr morgens, drangen unbekannte Täter durch eine Feuerschutztür in die Werkstatt einer Tischlerei in der Boschstraße ein. Einem aufmerksamen Zeugen fiel am 27.10.2025 ein vermutlich cremefarbiger Fiat Ducato auf, als dieser gegen 22:15 Uhr auf das Firmengelände fuhr. Da dies nicht unüblich war, schenkte er seiner Beobachtung keinerlei weitere Beachtung. In den frühen Morgenstunden fiel dem Zeugen das offen stehende Hallentor der Tischlerei auf.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten unbekannte Täter den Firmeneigenen Opel Movano mit dem amtlichen Kennzeichen: SO-R 178, inclusive Werkzeuge der Marke Festool im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/9100 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

