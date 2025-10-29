PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Firmenbulli mit Werkzeug entwendet

Anröchte (ots)

Am 28.10.2025, zwischen Mitternacht und 05 Uhr morgens, drangen unbekannte Täter durch eine Feuerschutztür in die Werkstatt einer Tischlerei in der Boschstraße ein. Einem aufmerksamen Zeugen fiel am 27.10.2025 ein vermutlich cremefarbiger Fiat Ducato auf, als dieser gegen 22:15 Uhr auf das Firmengelände fuhr. Da dies nicht unüblich war, schenkte er seiner Beobachtung keinerlei weitere Beachtung. In den frühen Morgenstunden fiel dem Zeugen das offen stehende Hallentor der Tischlerei auf.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten unbekannte Täter den Firmeneigenen Opel Movano mit dem amtlichen Kennzeichen: SO-R 178, inclusive Werkzeuge der Marke Festool im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/9100 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 08:06

    POL-SO: Hochwertige Traktoren für den Gartenbau entwendet

    Lippstadt (ots) - Zwischen dem 27.10.2025, 16 Uhr und dem 28.10.2025, 07:45 Uhr, wurden vom Gelände der Westfälischen Werkstätten in Benninghausen zwei hochwertige Traktoren der Marke John Deere entwendet. Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es um Traktoren, die für die Gartenarbeit eingesetzt werden. Ein Traktor ist mit dem amtlichen Kennzeichen SO-WW 106 versehen, während es sich bei dem zweiten Fahrzeug um ein ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:01

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz und Vermisstensuche erfolgreich durchgeführt

    Geseke (ots) - Am Abend des 27.10.2025 führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Geseke in Kooperation mit der Polizeiwache Lippstadt in der Zeit zwischen 17 Uhr und 01 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol, Drogen und Ablenkung durch. Die Kontrollen konzentrierten sich hauptsächlich auf die Geseker Innenstadt, sowie an deren ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:19

    POL-SO: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

    Soest (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagabend, dem 26.10.2025, etwa 18:00 Uhr, und Montagnachmittag, dem 27.10.2025, gegen 16:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude des Börde-Berufskollegs an der Geschwister-Scholl-Straße in Soest ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu einem Musikraum. Offensichtlich wurde aus dem Raum nichts entwendet. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren