POL-SO: Schwerpunkteinsatz und Vermisstensuche erfolgreich durchgeführt

Geseke (ots)

Am Abend des 27.10.2025 führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Geseke in Kooperation mit der Polizeiwache Lippstadt in der Zeit zwischen 17 Uhr und 01 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol, Drogen und Ablenkung durch. Die Kontrollen konzentrierten sich hauptsächlich auf die Geseker Innenstadt, sowie an deren Hauptzufahrtsstraßen.

Einer Streife fiel dabei ein 17-jähriger Geseker auf, der sich zu Fuß einer Kontrolle entziehen wollte. Er konnte gestellt und durchsucht werden. Hierbei konnte eine geringe Menge Haschisch und unverzollte Tabakwaren aufgefunden und sichergestellt werden. Der Minderjährige wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie Verstoß gegen die Abgabenordnung (Steuervergehen) werden ihm in den nächsten Tagen erreichen.

Die Kontrolle eines Pkw mit niederländischem Ausfuhrkennzeichen ergab den Anfangsverdacht der fehlenden Zulassung. Hierzu wurde eine entsprechende Verkehrsvergehensanzeige vorgelegt.

Das Gesamtergebnis der Kontrollen liest sich wie folgt: 1 Strafanzeige Verstoß BtmG -Abgabe an Minderjährige- mit Beschlagnahme BTM 1 Strafanzeige Verstoß Abgabenordnung mit Beschlagnahme 1 Strafanzeige wegen-Fahren ohne Zulassung- 5 Verwarnungsgeld 5 Ordnungswidrigkeiten

Ein Teil der Einsatzkräfte wurde vorübergehend abgezogen, um die Suche nach dem vermissten 70-jährigen Bernhard N. aus Salzkotten zu intensivieren.

