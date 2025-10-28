Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend, dem 26.10.2025, etwa 18:00 Uhr, und Montagnachmittag, dem 27.10.2025, gegen 16:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude des Börde-Berufskollegs an der Geschwister-Scholl-Straße in Soest ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu einem Musikraum. Offensichtlich wurde aus dem Raum nichts entwendet. In weitere Bereiche des Schulgebäudes gelangten die Täter nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02921 / 9100 bei der Polizei Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell