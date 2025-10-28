PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit Verletztem
Absperrung von Verkehrsteilnehmern ignoriert

Ense (ots)

Am Montagmittag (27.10.2025, 13:45 Uhr) kam es auf der Bundesstraße 516 (Bittinger Haarweg) in Höhe der Einmündung "Am Riesenberg" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Mann aus Warstein leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines VW-Vans die Straße Am Riesenberg aus Richtung Niederense kommend und wollte die B 516 geradeaus überqueren. Dabei übersah er offenbar den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 38-jährigen Warsteiner, der auf dem Bittinger Haarweg in Fahrtrichtung Ense-Bremen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 38-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle halbseitig. Hierzu wurde ein Streifenwagen quer auf der B 516 abgestellt und die Sperrung zusätzlich mit Pylonen abgesichert. Trotz dieser deutlich erkennbaren Absperrung ignorierten zahlreiche Verkehrsteilnehmer die polizeilichen Maßnahmen und fuhren - teils sogar mit Lkw - um die Absperrung herum bis in den unmittelbaren Bereich der Unfallstelle.

Mit mehreren dieser Fahrer wurden im Anschluss verkehrsdidaktische Gespräche geführt. Vier Verkehrsteilnehmer mussten mit einem Verwarngeld rechnen, da sie die Zeichen und Weisungen der Polizei missachtet hatten.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Absperrmaßnahmen an einer Unfallstelle der Sicherheit aller Beteiligten dienen. Sie sind zwingend zu beachten. Wer eine Absperrung umfährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Einsatzkräfte und Unfallbeteiligte. In solchen Fällen ist entweder vor der Absperrung zu warten oder - sofern gefahrlos möglich - zu wenden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

