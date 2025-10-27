Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Lippstadt (ots)

Die heute veröffentlichte Fahndung nach dem 70-jährigen Bernhard N. wird hiermit zurückgenommen (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6146310).

Der Vermisste wurde wohlbehalten durch Einsatzkräfte der Polizei im Rahmen der Fahndung in einer Feldflur kurz vor Salzkotten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Fahndung unterstützt haben.

Hinweis für die Medienvertreter: Es wird gebeten, das Bild des Vermissten zu löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell