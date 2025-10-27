Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 28-Jährige auf dem Weg zur Arbeit beraubt

Lippstadt (ots)

Eine 28-jährige Frau wurde am frühen Freitagmorgen (24. Oktober) in Lippstadt Opfer eines Raubdelikts. Die Lippstädterin ging gegen 5:45 Uhr auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle durch den Nicolaiweg, als sie einen dunklen Schatten hinter sich bemerkte. Hinter ihr ging ein Mann, der sie zunächst ansprach und dann nach ihrer Handtasche griff. Die 28-Jährige versuchte, die Tasche festzuhalten, doch der Täter entriss sie ihr gewaltsam und flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Mann war nach Angaben der Lippstädterin dunkelhäutig, trug zur Tatzeit eine braune Jacke, eine dunkelblaue Jeans sowie eine schwarze Mütze und hatte eine Bierflasche in der Hand. Bei der Tasche handelte es sich um eine braune Handtasche, in der sich ein schwarzes Lederportemonnaie und das Frühstück der 28-Jährigen befand.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Raub oder zum flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt telefonisch unter 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

