Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs

Erwitte/Bad Westernkotten (ots)

Gleich zweimal brachen bislang unbekannte Täter in Einfamilienhäuser in Erwitte und Bad Westernkotten ein. Am 25. Oktober, zwischen 10:30 Uhr und 22:20 Uhr, hebelten die Unbekannten eine Terrassentür zu einem Haus in der Straße "Im Niederfeld" in Erwitte auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. In Bad Westernkotten wurde am 26. Oktober, zwischen 14:30 Uhr und 20 Uhr, in ein Wohnhaus im "Schäferkämper Weg" eingebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe einer Terrrassentür ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 02941/91000 oder suchen die nächstgelegene Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell