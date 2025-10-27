PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs

Erwitte/Bad Westernkotten (ots)

Gleich zweimal brachen bislang unbekannte Täter in Einfamilienhäuser in Erwitte und Bad Westernkotten ein. Am 25. Oktober, zwischen 10:30 Uhr und 22:20 Uhr, hebelten die Unbekannten eine Terrassentür zu einem Haus in der Straße "Im Niederfeld" in Erwitte auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. In Bad Westernkotten wurde am 26. Oktober, zwischen 14:30 Uhr und 20 Uhr, in ein Wohnhaus im "Schäferkämper Weg" eingebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe einer Terrrassentür ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 02941/91000 oder suchen die nächstgelegene Polizeidienststelle auf.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 08:27

    POL-SO: Mobiler Blitzer mit Farbe besprüht

    Geseke (ots) - Ein mobiler Blitzer wurde am Samstagabend (25. Oktober) in Geseke-Langeneicke mit Farbe besprüht. Die Polizei erhielt gegen 21:30 Uhr Kenntnis, dass die Sichtfenster des Anhängers, der an der Erwitter Straße aufgestellt war, mit gelbem Sprühlack übersprüht wurden. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:17

    POL-SO: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Wohnhaus

    Möhnesee (ots) - Am Samstag (25. Oktober) wurde zwischen 16:15 und 20:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Graf-Gottfried-Straße in Möhnesee-Körbecke eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein, um ins Gebäude zu gelangen. Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Ob weitere Dinge gestohlen wurden, ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren