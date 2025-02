Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Münchenstraße

15.02.25, 04.35 - 04.50 Uhr

Straßenbahnhaltestelle demoliert

Am frühen Samstagmorgen meldete ein Busfahrer, dass die Haltestelle "Cyriaksring" in der Münchenstraße zertrümmert sei und diverse Fahrzeugteile auf der Fahrbahn liegen würden.

Eingesetzten Beamten bestätigte sich das Bild vor Ort, wonach vermutlich ein PKW von der Münchenstraße in die Haltestelle gefahren und dadurch verunfallt ist.

Ein unfallbeteiligtes Fahrzeug befand sich jedoch nicht mehr vor Ort.

Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte unweit des Unfallortes, in der Helenenstraße, ein stark beschädigter VW Caddy festgestellt werden. Art und Umfang der Beschädigungen ließen darauf schließen, dass es sich dabei um das Unfallfahrzeug handelte.

Zum Fahrzeug gehörende Personen befanden sich nicht vor Ort.

Eine Fahrradfahrerin gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass sich kurz zuvor eine Personengruppe von ca. fünf jungen Männern in der Nähe des Fahrzeugs aufgehalten haben. Offensichtlich hätten sich diese in Streit befunden.

Der ermittelte Halter des Fahrzeugs machte gegenüber der Polizei keine Angaben.

Der beschädigte VW Caddy wurde zwecks Beweissicherung sichergestellt.

Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zudem wird die Fahrradfahrerin gesucht, die die Beamten auf die Gruppe der jungen Männer hinwies. Die Personalien der Dame wurden vor Ort nicht festgehalten.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell