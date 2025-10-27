Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnhaus

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (22. Oktober), 8 Uhr, und Freitag (24. Oktober), 8 Uhr, wurde in ein Wohnhaus im Merowingerweg in Soest eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie eine Terassentür einschlugen. Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell