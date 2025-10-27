PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht stark desorientierten 70-jährigen

Lippstadt (ots)

Seit dem heutigen Montag [27.10.2025], wird der 70-jährige Bernhard N. aus Salzkotten vermisst. Herr N. ist stark desorientiert und hat sich gegen 14:10 Uhr von der Straße Ostenfeldmark aus in Richtung Mondschein entfernt.

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch die Polizei - unter anderem mit mehreren Streifenwagen und Unterstützung weiterer Kräfte - konnte die Person bislang nicht aufgefunden werden.

Herr N. wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 1,70 - 1,75 m
   - graue Haare
   - Holzfällershirt
   - balue Jeans
   - Blaue Crogs
   - Brille rechteckig
   - Bart
   - schwarz/ weiße Kappe
   - weiße Jacke mit braunen Armen
   - Socken über die Jeans gezogen

Da nicht auszuschließen ist, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Herr N. wohnt in Salzkotten und hat sich vermutlich in diese Richtung fußläufig bewegt.

Wer die Person seit dem genannten Zeitpunkt gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich sofort über den Notruf 110 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

