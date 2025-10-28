PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Sachbeschädigung

Soest (ots)

Am gestrigen Montag beschädigten bislang unbekannte Kinder mehrere Oberlichter eines Daches einer Einrichtung im Bleskenweg. Eine Zeugin, die sich im Gebäude befand, hörte gegen 17:30 Uhr ein lautes Poltern auf dem Dach des Gebäudes. Als ein Pflasterstein durch eines der Oberlichter in den Flur fiel, verständigte die Zeugin die Polizei. Eine weitere Zeugin meldete sich, die zuvor zwei Kinder auf dem Dach der Einrichtung bemerkte. Offenbar beschädigten die beiden Jungen insgesamt sechs Oberlichter und entfernten sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Die beiden Kinder können wie folgt beschrieben werden: eines der Kinder hatte dunkelbraune Haare und war bekleidet mit einer weiß/dunkelgrünen Jacke und einer dunklen Hose. Das andere Kind mit blonden/hellbraunen Haaren, bekleidet mit einer dunkelgrünen Jacke. Beide etwa 6 bis 10 Jahre alt. Zeugen, die Angaben zu den beiden Kindern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

