Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hochwertige Traktoren für den Gartenbau entwendet

Lippstadt (ots)

Zwischen dem 27.10.2025, 16 Uhr und dem 28.10.2025, 07:45 Uhr, wurden vom Gelände der Westfälischen Werkstätten in Benninghausen zwei hochwertige Traktoren der Marke John Deere entwendet. Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es um Traktoren, die für die Gartenarbeit eingesetzt werden.

Ein Traktor ist mit dem amtlichen Kennzeichen SO-WW 106 versehen, während es sich bei dem zweiten Fahrzeug um ein zulassungsfreies Fahrzeug handelte. Anhand der Spuren kann davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeuge unter einem Abdach abgestellt waren und die Täter mit den Traktoren in Richtung Trotzbach davonfuhren. Der Gesamtwert der Beute wird auf wenige Zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell