Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Werl (ots)

Am gestrigen Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hammer Straße ein. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr die Eingangstür der Wohnung im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, führte eine Spurensicherung durch und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922/91000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell