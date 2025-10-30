PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trekkingrad geraubt

Werl (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Raubdelikt im Pengel-Pad in Werl. Ein 41-jähriger Werler hielt sich nahe der Walburgisschule auf und schob sein Fahrrad, als plötzlich drei bislang unbekannte männliche Personen auf ihn zukamen. Der Werler erhielt unvermittelt einen Tritt von einem der Männer gegen seinen Oberkörper. Ein weiterer entwendete das Fahrrad des 41-Jährigen und fuhr mit diesem in Richtung Taubenpöthen davon. Die beiden weiteren Tatverdächtigen rangelten mit dem Geschädigten und unternahmen den Versuch, seine mitgeführte Tasche zu entwenden. Erst als der 41-Jährige den Einsatz von Pfefferspray androhte, ließen die beiden Männer von ihm ab und flüchteten in Richtung Mellinstraße. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzte sich der Werler leicht und suchte zur weiteren Behandlung ein Krankenhaus auf. Im Anschluss verständigte er die Polizei. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke "Kalkhoff". Die drei Tatverdächtigen können nur grob beschrieben werden: Alle drei sprachen Arabisch. Eine Person soll "Mo" genannt worden sein. Einer der Täter war etwa 1,90 Meter groß. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 02922/91000 Hinweise zur Tat und Tätern entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 08:12

    POL-SO: Radmuttern an zwei Autos gelöst

    Warstein (ots) - An zwei Autos in Warstein-Belecke wurden in den vergangenen Tagen Radmuttern gelöst. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Mercedes GLK, dessen Halter in der Ringstaße wohnt, sowie um einen schwarzen VW Golf, dessen Halter im Stukenweg wohnt. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Montagmittag (27. Oktober) und Mittwochnachmittag (29. Oktober). Am VW Golf wurden die Radmuttern der beiden ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:02

    POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Werl (ots) - Am gestrigen Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hammer Straße ein. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr die Eingangstür der Wohnung im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, führte eine ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:27

    POL-SO: Firmenbulli mit Werkzeug entwendet

    Anröchte (ots) - Am 28.10.2025, zwischen Mitternacht und 05 Uhr morgens, drangen unbekannte Täter durch eine Feuerschutztür in die Werkstatt einer Tischlerei in der Boschstraße ein. Einem aufmerksamen Zeugen fiel am 27.10.2025 ein vermutlich cremefarbiger Fiat Ducato auf, als dieser gegen 22:15 Uhr auf das Firmengelände fuhr. Da dies nicht unüblich war, schenkte er seiner Beobachtung keinerlei weitere Beachtung. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren