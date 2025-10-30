Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trekkingrad geraubt

Werl (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Raubdelikt im Pengel-Pad in Werl. Ein 41-jähriger Werler hielt sich nahe der Walburgisschule auf und schob sein Fahrrad, als plötzlich drei bislang unbekannte männliche Personen auf ihn zukamen. Der Werler erhielt unvermittelt einen Tritt von einem der Männer gegen seinen Oberkörper. Ein weiterer entwendete das Fahrrad des 41-Jährigen und fuhr mit diesem in Richtung Taubenpöthen davon. Die beiden weiteren Tatverdächtigen rangelten mit dem Geschädigten und unternahmen den Versuch, seine mitgeführte Tasche zu entwenden. Erst als der 41-Jährige den Einsatz von Pfefferspray androhte, ließen die beiden Männer von ihm ab und flüchteten in Richtung Mellinstraße. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzte sich der Werler leicht und suchte zur weiteren Behandlung ein Krankenhaus auf. Im Anschluss verständigte er die Polizei. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke "Kalkhoff". Die drei Tatverdächtigen können nur grob beschrieben werden: Alle drei sprachen Arabisch. Eine Person soll "Mo" genannt worden sein. Einer der Täter war etwa 1,90 Meter groß. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 02922/91000 Hinweise zur Tat und Tätern entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell