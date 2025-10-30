PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hinweise für eine sichere Halloween-Nacht

Kreis Soest (ots)

Am Abend des 31. Oktober sind wieder zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter dem Motto "Süßes oder Saures" unterwegs. Damit alle die Halloween-Nacht sicher genießen können, wird die Polizei im Kreis Soest verstärkt Präsenz zeigen.

Die Beamtinnen und Beamten werden ein wachsames Auge auf das Geschehen haben, Ansprechpartner vor Ort sein und möglichen Störungen frühzeitig entgegenwirken.

Halloween soll Spaß machen - aber nicht auf Kosten anderer. Die Polizei bittet darum, folgende Hinweise zu beachten:

   - Sachbeschädigungen sind kein Spaß: Das Bewerfen von Häusern, 
     Autos oder Personen mit Eiern, Mehl oder anderen Gegenständen 
     ist keine harmlose Tradition, sondern kann als Sachbeschädigung 
     oder Körperverletzung strafbar sein.
   - Achten Sie auf den Straßenverkehr: Dunkle Kostüme machen 
     Fußgänger schlecht sichtbar. Reflektierende Elemente oder 
     Taschenlampen helfen, um Unfälle zu vermeiden.
   - Nehmen Sie Rücksicht auf andere: Nicht jeder feiert Halloween - 
     bitte respektieren Sie, wenn jemand nicht an der Haustür öffnen 
     möchte oder keine Deko angebracht hat.
   - Pyrotechnik ist tabu: Feuerwerkskörper oder Böller haben an 
     Halloween nichts zu suchen und können gefährlich sein.
   - Hinweis für Eltern: Begleiten Sie jüngere Kinder beim Sammeln 
     von Süßigkeiten und achten Sie darauf, dass sie sicher unterwegs
     sind.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 08:53

    POL-SO: Trekkingrad geraubt

    Werl (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Raubdelikt im Pengel-Pad in Werl. Ein 41-jähriger Werler hielt sich nahe der Walburgisschule auf und schob sein Fahrrad, als plötzlich drei bislang unbekannte männliche Personen auf ihn zukamen. Der Werler erhielt unvermittelt einen Tritt von einem der Männer gegen seinen Oberkörper. Ein weiterer entwendete das Fahrrad des 41-Jährigen und fuhr mit diesem in Richtung Taubenpöthen davon. Die beiden ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:12

    POL-SO: Radmuttern an zwei Autos gelöst

    Warstein (ots) - An zwei Autos in Warstein-Belecke wurden in den vergangenen Tagen Radmuttern gelöst. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Mercedes GLK, dessen Halter in der Ringstaße wohnt, sowie um einen schwarzen VW Golf, dessen Halter im Stukenweg wohnt. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Montagmittag (27. Oktober) und Mittwochnachmittag (29. Oktober). Am VW Golf wurden die Radmuttern der beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren