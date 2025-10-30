Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hinweise für eine sichere Halloween-Nacht

Kreis Soest (ots)

Am Abend des 31. Oktober sind wieder zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter dem Motto "Süßes oder Saures" unterwegs. Damit alle die Halloween-Nacht sicher genießen können, wird die Polizei im Kreis Soest verstärkt Präsenz zeigen.

Die Beamtinnen und Beamten werden ein wachsames Auge auf das Geschehen haben, Ansprechpartner vor Ort sein und möglichen Störungen frühzeitig entgegenwirken.

Halloween soll Spaß machen - aber nicht auf Kosten anderer. Die Polizei bittet darum, folgende Hinweise zu beachten:

- Sachbeschädigungen sind kein Spaß: Das Bewerfen von Häusern, Autos oder Personen mit Eiern, Mehl oder anderen Gegenständen ist keine harmlose Tradition, sondern kann als Sachbeschädigung oder Körperverletzung strafbar sein. - Achten Sie auf den Straßenverkehr: Dunkle Kostüme machen Fußgänger schlecht sichtbar. Reflektierende Elemente oder Taschenlampen helfen, um Unfälle zu vermeiden. - Nehmen Sie Rücksicht auf andere: Nicht jeder feiert Halloween - bitte respektieren Sie, wenn jemand nicht an der Haustür öffnen möchte oder keine Deko angebracht hat. - Pyrotechnik ist tabu: Feuerwerkskörper oder Böller haben an Halloween nichts zu suchen und können gefährlich sein. - Hinweis für Eltern: Begleiten Sie jüngere Kinder beim Sammeln von Süßigkeiten und achten Sie darauf, dass sie sicher unterwegs sind.

