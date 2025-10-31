PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Rüthen (ots)

In der Zeit zwischen dem 29.10.2025, 18:15 Uhr und dem 30.10.2025, 16:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hüding" ein. Die Einbrecher hebelten gewaltsam ein Fenster des Hauses auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten nach derzeitigen Ermittlungen Schmuck und Sammelmünzen. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung vor Ort durch und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02902/91000 entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

