Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kontrollen von Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern

Soest (ots)

Am 30.10.2025 führte die Polizei einen Schwerpunkteinsatz zur Überprüfung von Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern durch. Ziel der Maßnahme war es, entwendete Fahrzeuge aufzufinden und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Kontrollen fanden am Kölner Ring/Paradieser Weg, Rüthener Straße/Müllingser Weg und im Innenstadtbereich von Soest statt.

An dem Einsatz nahmen Einsatzkräfte der Polizeiwache sowie des Verkehrsdienstes und der Kriminalpolizei teil. Gemeinsam führten sie die Kontrollen durch und unterstützten sich gegenseitig bei den Maßnahmen.

Insgesamt wurden knapp 100 Fahrräder und E-Scooter kontrolliert.

Dabei stellten die Einsatzkräfte verschiedene Verstöße fest:

   - Zwei Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das 
     Pflichtversicherungsgesetz
   - Eine Strafanzeige wegen eines Betäubungsmittelfundes
   - Zwei Verwarngelder wegen Überschreitens der 
     Schrittgeschwindigkeit
   - Mehrere Verwarnungen und Verwarngelder wegen Halt- und 
     Parkverstößen
   - Drei Verwarngelder sowie eine schriftliche Verwarnung wegen 
     sonstigen Fehlverhaltens von Radfahrenden
   - Ein Verwarngeld wegen Fahrens in der Fußgängerzone
   - Ein Verwarngeld wegen Fahrens in falscher Richtung
   - Drei Elternbriefe aufgrund technischer Mängel an Fahrrädern von 
     Kindern

Bezüglich der Suche nach entwendeten Fahrrädern, Pedelecs oder E-Scootern konnte die Polizei keinen Treffer verzeichnen.

Darüber hinaus führten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche verkehrsdidaktische Gespräche und wiesen auf die Bedeutung des Tragens von Fahrradhelmen hin.

Die Polizei bewertet den Einsatz insgesamt als positiv. Eine Wiederholung der Kontrollaktion ist geplant.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

