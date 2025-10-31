Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe stehlen Parfüm und ein Fahrrad

Soest (ots)

Innerhalb kurzer Zeit kam es am gestrigen Nachmittag zu zwei Eigentumsdelikten in der Soester Innenstadt.

Um 15 Uhr wurde ein wohnungssuchender, 32-jähriger Algerier von einem 22-jährigen iranischen Ladendetektiv dabei beobachtet, als er Parfüm im Wert von 190EUR aus dem Regal nahm und ohne Bezahlung den Drogeriemarkt in der Brüderstraße verließ. Als der Täter vom Ladendetektiv zu Fuß verfolgt wurde, kam es noch zu einer kurzen Rangelei zwischen den Kontrahenten. Schließlich konnte der Täter von Einsatzkräften der Polizei am Osthofentor festgenommen und der Wache zugeführt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

Um 16 Uhr wurde einem 29-jährigen Soester sein Fahrrad entwendet. Zwei Jugendliche sprachen den Geschädigten am Fahrradständer am Bahnhofsvorplatz aggressiv an und forderten ihn zum Stehenbleiben auf. Die Unbekannten forderten die Herausgabe des Fahrrades. Um einen Streit zu vermeiden übergab der Soester sein Fahrrad "freiwillig" den Jugendlichen und drehte sich um, um die Örtlichkeit zu verlassen. Plötzlich stand ein dritter Jugendlicher vor ihm und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht.

Der 29-jährige beschrieb die drei Jugendlichen wie folgt: Alle etwa 15 bis 17 Jahre alt.

- Einer trug einen schwarzen Kapuzenpulli, hatte dunkelblonde, kurze Haare und war etwa 170cm groß.

- Der zweite war bekleidet mit einer grünen Jacke und einer Mütze,

"heruntergekommenes" Äußeres.

- Die dritte Person hatte braun gelocktes Haar und war bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einer Jeanshose.

Das Fahrrad wurde durch Einsatzkräfte der Polizei auf einer Grünfläche gefunden und an den Besitzer zurückgegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell