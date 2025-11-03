Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrzeug flüchtet vor Kontrolle und verunfallt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Sonntag (02.11.2025), gegen 20:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei ein auffällig fahrendes Fahrzeug in der Cappeler Stiftsallee in Lippstadt-Cappel. Dabei handelte es sich um einen roten Kleinwagen, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Eine Streifenbesatzung konnte das beschriebene Fahrzeug kurze Zeit später feststellen. Nachdem die Beamten Anhaltezeichen gegeben hatten, beschleunigte der Fahrer und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und kollidierte frontal mit einem Baum. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig über den Kofferraum verlassen und war augenscheinlich unverletzt. Das Fahrzeug stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Kleinwagen am 31.10.2025 als gestohlen gemeldet worden war. Zudem waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben und vermutlich ebenfalls gestohlen.

Im Fahrzeug fanden die Beamtinnen und Beamten Betäubungsmittel, ein verbotenes Messer, zwei Bankkarten sowie einen Fahrzeugschlüssel.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen aus Lippstadt, der polizeilich einschlägig bekannt ist. Er gilt als Intensivstraftäter und steht derzeit unter Bewährung. Diesem wurde eine Blutprobe wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln entnommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell