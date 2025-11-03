PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Arztpraxis - Hubschrauber im Einsatz

Soest (ots)

Am gestrigen Sonntag eilten Einsatzkräfte der Polizei zu einer Arztpraxis in die Heinrich-Wilhelm-Straße in Deiringsen. Gegen 04 Uhr wurde eine aufmerksame Zeugin durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Mit mehreren Einsatzkräften wurde der Tatort aufgesucht. Beim Eintreffen fiel die beschädigte Eingangstür auf. Da nicht sicher war, ob der Täter sich noch im Nahbereich aufhielt, wurde zur Unterstützung ein Hubschrauber eingesetzt. Während der Fahndungsmaßnahmen wurde ein 27-jähriger Mann angetroffen. Bei der Durchsuchung des Wohnungssuchenden wurde bei ihm das Diebesgut, welches sich aus verschiedenen Medikamenten zusammensetzte, gefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Soest zugeführt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
