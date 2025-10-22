Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Petersberg (ots)

Heute Nachmittag kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K17 bei Petersberg. Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Südwestpfalz fuhr mit seinem PKW Richtung B270, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der PKW wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Durch den Aufprall wurden sowohl der 18-Jährige als auch der 38-jährige Fahrer und 40-jährige Beifahrer des Transporters verletzt. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Schadenshöhe ca. 20.000 Euro Zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die K17 bis 18 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell