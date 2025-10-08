Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Diebstahl eines Radladers in Waldfischbach-Burgalben an der K25

In der Zeit von Freitag, dem 03.10.2025, 16.00 Uhr bis Dienstag, 08.10.2025, 09.00 Uhr, ist es auf einem Parkplatz an der K25, zwischen Waldfischbach und Hermersberg, zum Diebstahl eines abgestellten Radladers gekommen. Der Radlader konnte am heutigen Mittwoch noch über seinen GPS Tracker in Leimen geortet werden, war jedoch bei Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort. Vermutlich wurde der Tracker entfernt und zerstört. Zeugen die hier etwas beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei In Waldfischbach-Burgalben unter 0631 36915499 melden.

