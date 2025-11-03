PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kirche und Pfarrheim - Täter hinterlassen hohen Sachschaden

Geseke-Mönninghausen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 31. Oktober 2025, 17:00 Uhr, und Freitag, dem 1. November 2025, 10:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Kirche sowie in das angrenzende Pfarrheim in Geseke-Mönninghausen eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Dabei fiel ihnen lediglich eine geringe Menge Bargeld im einstelligen Euro-Bereich in die Hände.

Trotz der geringen Beute hinterließen die Täter erheblichen Sachschaden: Mehrere Türen wurden aufgebrochen und beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche oder des Pfarrheims in Mönninghausen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 / 9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

