Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in der Brandenburger Straße in Welver

Welver (ots)

Am 31.10.2025 kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Brandenburger Straße in Welver.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür, die aufgehebelt wurde, Zutritt zum Haus.

Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht, Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht bekannt, welche Gegenstände entwendet wurden.

Die Polizei führte eine Spurensicherung durch und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Werl unter 02922 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

