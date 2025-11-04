Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Bad Langensalza (ots)

Im Bereich der Poststraße kam es am Montag gegen 13:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin bog aus der Turmstraße kommend in die Poststraße ein und übersah hierbei eine Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza nahmen den Unfall auf und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell