Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto ausgebrannt - Zeugen gesucht

Roßleben (ots)

In der vergangenen Nacht stand gegen 3.15 Uhr in der Ortslage Roßleben ein Auto lichterloh in Flammen. Der Pkw war Mazda war auf dem Richard-Hüttig-Platz abgestellt. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Der Pkw brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurde ein unweit entfernt abgestelltes Auto ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der Brandursache. Eine Brandstiftung kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet, das mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnte? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0286132

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell