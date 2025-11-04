PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wem gehören diese Gegenstände?

Nordhausen (ots)

Bereits am Donnerstag, den 9. Oktober, fanden Zeugen im Bereich des Ehrenfriedhofes am Stresemannring u.a. ein Smartphone der Marke Xiaomi sowie einen Schlüsselbund. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und sucht nun den Eigentümer.

Wem gehören diese Gegenstände? Wer kann Angaben zum Eigentümer machen?

Der Besitzer oder Zeugen, die Angaben zum Eigentümer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0262879

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

