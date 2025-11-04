Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabelmäntel und Kabeltrommel aufgefunden - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Friedrichslohra (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17. Oktober, 23 Uhr und Samstag, 18. Oktober, 10 Uhr wurden durch bislang Unbekannte auf einem Wirtschaftsweg zwischen Friedrichslohra und Niedergebra Kabelmäntel und eine Kabeltrommel abgelegt. Es ist nicht auszuschließen, dass diese aus einer Diebstahlshandlung stammen. Möglicherweise wurde ein Kleintransporter als Transportmittel genutzt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer hat in dem angegebenen Zeitraum Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, die damit in Verbindung stehen könnten?

Wem ist die Kabeltrommel zuzuordnen?

Zeugen sowie der Eigentümer der Kabeltrommel werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0271315

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell