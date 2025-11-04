PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall - Bergung der Fahrzeuge dauert an

Günzerode (ots)

Am 15. Oktober berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 243 bei Günzerode, bei dem ein Pkw mit zwei Lastkraftwagen kollidierte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6138118

Der 31-Jährige Fahrer des Autos wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht und behandelt. Im Verlaufe der medizinischen Versorgung verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes erheblich, sodass er am Samstag, den 1. November, den schweren Verletzungen erlag.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

