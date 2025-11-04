Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall - Bergung der Fahrzeuge dauert an
Günzerode (ots)
Am 15. Oktober berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 243 bei Günzerode, bei dem ein Pkw mit zwei Lastkraftwagen kollidierte.
Der 31-Jährige Fahrer des Autos wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht und behandelt. Im Verlaufe der medizinischen Versorgung verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes erheblich, sodass er am Samstag, den 1. November, den schweren Verletzungen erlag.
