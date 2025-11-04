Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Schmiererei gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Zeuge ein Graffiti an einer Haustür in der Johannisstraße. Ersten Erkenntnissen zu Folge beschmierten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter in der vorangegangen Nacht die Tür.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0286213

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell