Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheiterten

Breitenworbis (ots)

Am Mittwoch stellte ein Garagenbesitzer gegen 12 Uhr einen Einbruchsversuch an seiner Garage im Torweg fest. Ersten Erkenntnissen zu Folge versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt in das Innere der Garage zu verschaffen. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Eichsfeld dauern an.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0286679

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell