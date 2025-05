Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Leicht verletzt durch Unfall

Zu einem Unfall am 20.05.2025 in Ulm werden Zeugen gesucht.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, den 20.05.2025, gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung Böfinger Steige / Ludwig-Beck-Straße. Die 33-jährige Daimler-Fahrerin befand sich auf der Böfinger Steige und wollte diese an der Ampel geradeaus in die Ludwig-Beck-Straße überqueren. Ein Mercedesfahrer befuhr die Böfinger Steige von der Talfinger Uferstraße kommend und wollte die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Laut Angaben der Beteiligten, wollte beide grün gehabt haben. Bei dem Unfall wurden das dreijährige Kinder und die 33-jährige Fahrerin leicht verletzt. Die 31-jährige Mercedesfahrerin blieb unverletzt. Der Polizei wurde nachträglich bekannt, dass sich hinter dem Fahrzeug der 33-Jährigen ein weiteres Fahrzeug befand. Der Fahrer dieses Fahrzeuges ist höchstwahrscheinlich im Gesundheitssystem tätig, erkundigte sich nach dem Zustand der Beteiligten und verließ die Unfallstelle im Anschluss wieder. Dieser Zeuge und alle weiteren Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ulm-Mitte (0731 188 3312) in Verbindung zu setzten.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

