Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Sonntag in Uhingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 22.00 Uhr fuhr die 47-jährige Toyota-Fahrerin von der Faurndauer Straße über die Kreuzung in die Bühlstraße. Hierbei missachtete sie Vorfahrt einer 24-jährigen BMW-Fahrerin. Diese fuhr die Albstraße in Richtung Hattenhofen. Der BMW wurde durch den Unfall gegen einen geparkten Daimler-Benz geschoben. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die 24-Jährige in eine Klinik. Das Polizeirevier Uhingen schätzt den Gesamtschaden auf 60.000 Euro.

++++1009530

