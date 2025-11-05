LPI-NDH: Lkw kollidiert mit einer Rotte Wildschweinen

Breitenworbis (ots) - Am Mittwoch stellte ein Garagenbesitzer gegen 12 Uhr einen Einbruchsversuch an seiner Garage im Torweg fest. Ersten Erkenntnissen zu Folge versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt in das Innere der Garage zu verschaffen. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Eichsfeld dauern an. Wer kann Hinweise zur Tat ...

