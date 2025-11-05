Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Lkw kollidiert mit einer Rotte Wildschweinen
Ammern (ots)
Der Fahrer eines Lkw befuhr am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Ammern kommend in Fahrtrichtung Dingelstädt, als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte. Der Lkw kollidierte mit zwei Tieren, die den Zusammenstoß nicht überlebten. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.
