Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Sachbeschädigungen in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Am Dienstag wurden zwei Sachbeschädigungen in zwei Kleingärten einer Gartenanlage in der Straße Schurzfell bekannt. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde durch ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter, in der vorherigen Nacht, eine Gartenlaube mit Farbe beschmiert und bei einer weiteren Laube ein Fenster beschädigt. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die entstandenen Sachschäden werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten die Ermittlungen ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0286913, 0287062

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell