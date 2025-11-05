PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Leinefelde (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld führten am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Leinefelde durch. Beim Fahrer eines VW wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,6 Promille anzeigte. Daraufhin wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Trunkenheitsfahrt ein und beschlagnahmten den Führerschein des Betroffenen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 08:37

    LPI-NDH: Pflichtwidrig vom Unfallort entfernt - Zeugen gesucht

    Bad Frankenhausen (ots) - Gegen 16.15 Uhr kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht in der Gebickestraße. Ersten Erkenntnissen zu Folge kollidierte ein Fahrzeugführer beim Ausparken mit einer Sitzbank. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer wider seiner Pflichten vom Unfallort. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:36

    LPI-NDH: Mehrere Sachbeschädigungen in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Am Dienstag wurden zwei Sachbeschädigungen in zwei Kleingärten einer Gartenanlage in der Straße Schurzfell bekannt. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde durch ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter, in der vorherigen Nacht, eine Gartenlaube mit Farbe beschmiert und bei einer weiteren Laube ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 07:43

    LPI-NDH: Lkw kollidiert mit einer Rotte Wildschweinen

    Ammern (ots) - Der Fahrer eines Lkw befuhr am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Ammern kommend in Fahrtrichtung Dingelstädt, als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte. Der Lkw kollidierte mit zwei Tieren, die den Zusammenstoß nicht überlebten. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren