Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Leinefelde (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld führten am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Leinefelde durch. Beim Fahrer eines VW wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,6 Promille anzeigte. Daraufhin wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Trunkenheitsfahrt ein und beschlagnahmten den Führerschein des Betroffenen.

