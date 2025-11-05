PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katzenwelpen ausgesetzt - Polizei sucht Zeugen

Niederorschel (ots)

Am Mittwoch, dem 29.10.2025, wurden gegen 12 Uhr auf einem Landwirtschaftsweg zwischen Niederorschel und Deuna bei der Talsperre Ahlenbach mehrere Katzenwelpen aufgefunden. Aktuellen Ermittlungen zu Folge setzte ein derzeit unbekannter Täter die Tiere aus. Der Unbekannte fuhr möglicherweise einen weißen Transporter. Dabei könnte es sich um einen Ford gehandelt haben.

Bei den Katzen handelte es sich um sehr junge Tiere. Diese wiesen Verletzungen auf, die teilweise operativ behandelt werden mussten. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Wer kann nähere Angaben zu dem weißen Transporter machen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben, insbesondere zu Katzenwelpen, die nicht mehr beim eigentlichen Tierhalter aufzufinden sind? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0287779

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

