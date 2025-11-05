Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt
Körner (ots)
Am Mittwoch befuhr ein Fahrradfahrer gegen 11:15 Uhr den Radweg zwischen Körner und Österkörner. Während der Fahrt kam der Fahrer zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Verkehrsteilnehmer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell