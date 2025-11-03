Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungsverweisung endet mit Widerstand

Landkreis Sömmerda (ots)

Freitagabend endete eine Wohnungsverweisung in Straußfurt in einer Widerstandshandlung. Gegen 21:30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung zu einer Wohnung in der Feldstraße gerufen, nachdem ein 20-jähriger Mann, trotz Aufforderung des Wohnungsinhabers, die Räumlichkeiten nicht verlassen wollte. Als die Polizisten den Mann aus der Wohnung führen wollten, leistete dieser Widerstand, indem er nach einem der Beamten schlug. Dieser konnte den Angriff abwehren und blieb glücklicherweise unverletzt. Der 20-Jährige wurde seinerseits leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Der polizeibekannte Mann erhielt im Anschluss einen Platzverweis sowie eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (DS)

