Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bürogebäude in Erfurt

Erfurt (ots)

Unbekannte nutzten das verlängerte Wochenende für einen Einbruch in ein Bürogebäude in Erfurt. Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Sonntag schlugen die Einbrecher in der Leipziger Straße zu. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie zunächst auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Gebäudes. Anschließend versuchten sie, die Eingangstür eines Büros im zweiten Obergeschoss aufzuhebeln, was jedoch misslang. Im dritten Obergeschoss hebelten die Täter eine weitere Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Angaben zu möglicher Beute liegen derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

